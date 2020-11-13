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Какой будет погода 14 ноября в Костанайской области

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14 ноября в Костанайской области ночью ожидается снег, местами туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, днем -3…-8 градусов, на юге области 0.

В Костанае будет облачно, ожидается снег.

Ночью -8…-10 градусов, днем -4…-6.

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