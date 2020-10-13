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Какой будет погода 14 октября в Костанайской области

14 октября в Костанайской области ожидается переменна облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на юге области -2. Днем +14…+19 градусов.

В Костанае осадков не будет. Ночью +3…+5, днем +15…+17 градусов.

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