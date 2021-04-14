Какой будет погода 15 февраля в Костанае и области

Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге и юго-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, — сообщили в ведомстве.

В Костанайской области ночью местами ожидается туман.

В Костанае ночью ожидается температура +6, днём +18 градусов.

Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.

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