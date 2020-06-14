Какой будет погода 15 июня в Костанае

14 июня в Костанайской области без существенных осадков. Возможен кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 градусов. Днем +21…+23.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью +10…+13, днем +20…+23 градусов.

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