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Какой будет погода 15 июня в Костанае

фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

14496 - зарегистрированно

9114 - выздоровевших

73 - летальных случаев

218 - в Костанайской области

14 июня в Костанайской области без существенных осадков. Возможен кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. 

Температура воздуха ночью +5…+10 градусов. Днем +21…+23.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью +10…+13, днем +20…+23 градусов.

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