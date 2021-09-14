Какой будет погода 15 сентября в Костанайской области

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 сентября.

На большей части страны под влиянием антициклона сохраняется преимущественно погода без осадков.

Служба 112 распространила сообщение с предупреждением.

Днем на северо-западе Костанайской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается +13 градусов, днем +23/

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