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Какой будет погода 16 февраля в Костанае и области

Фото alau.kz

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На востоке области небольшой снег.

На севере области туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18, на севере области 21, днем 5-10, на севере области 13 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 6-8 мороза

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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