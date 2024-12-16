На западе Костанайской области, севере, в центре области ожидается снег, метель. Ветер южный 15-20, в северной половине области порывы 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12, на востоке области 15, днем 3-8

мороза.

В Костанае будет облачно, снег, низовая метель.

Ветер южный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Температура воздуха ночью 7-9, днем 4-6 мороза.

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