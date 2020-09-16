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Какой будет погода 17 сентября в Костанайской области

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17 сентября в Костанайской области временами ожидается дождь, местами туман. Ветер западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, Днем +10…+15, на юге области +18 градусов.

В Костанае облачно, временами дождь. Ветер западный, северо-западный с порывами 15-20 м/с. Ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14.

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