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Какой будет погода 18 августа в Костанае и области

фото из открытых источников

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18 августа в Костанайской области на большей части территории ожидается дождь, местами гроза, туман, возможен град.

Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12. Днем +15…+20 градусов.

В Костанае утром и днем ожидается дождь, гроза.

Ночью +9…+11, днем +17…+19 градусов.

 

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