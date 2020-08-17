Какой будет погода 18 августа в Костанае и области

фото из открытых источников
18 августа в Костанайской области на большей части территории ожидается дождь, местами гроза, туман, возможен град.
Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12. Днем +15…+20 градусов.
В Костанае утром и днем ожидается дождь, гроза.
Ночью +9…+11, днем +17…+19 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
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82777 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3260 - в Костанайской области