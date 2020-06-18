Какой будет погода 19 июня рассказали костанайские синоптики

COVID-2019 в Казахстане
15877 - зарегистрированно
9902 - выздоровевших
100 - летальных случаев
247 - в Костанайской области
19 июня в Костанайской области ночью местами ожидается кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.
Ночью +5…+10, на юге области +13 градусов. Днем +17…+22 градуса.
В Костанае переменная облачность, ночью дождь.
Температура воздуха ночью +7…+9. Днем +17…+19 градусов.
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