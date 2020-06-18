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  3. Какой будет погода 19 июня рассказали костанайские синоптики

Какой будет погода 19 июня рассказали костанайские синоптики

COVID-2019 в Казахстане

15877 - зарегистрированно

9902 - выздоровевших

100 - летальных случаев

247 - в Костанайской области

19 июня в Костанайской области ночью местами ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.

Ночью +5…+10, на юге области +13 градусов. Днем +17…+22 градуса.

В Костанае переменная облачность, ночью дождь.

Температура воздуха ночью +7…+9.  Днем +17…+19 градусов.

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