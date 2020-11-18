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Какой будет погода 19 ноября в Костанайской области

фото www.gismeteo.kz

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18 ноября в Костанайской области  местами ожидается снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -7….-12 градусов, на севере области -15 градусов. Днем -2…-7 градуса.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью -9…-11 градусов, днем -4…-6.

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