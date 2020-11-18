Какой будет погода 19 ноября в Костанайской области

фото www.gismeteo.kz
18 ноября в Костанайской области местами ожидается снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью -7….-12 градусов, на севере области -15 градусов. Днем -2…-7 градуса.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью -9…-11 градусов, днем -4…-6.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области