Какой будет погода 2 апреля в Костанае и области

2 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед.
Ветер юго-западный местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с
В Костанае днем 2 апреля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0 градусов, ночью +1.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области