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Какой будет погода 2 апреля в Костанае и области

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2 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед.

Ветер юго-западный местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с

В Костанае днем 2 апреля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0 градусов, ночью +1.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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