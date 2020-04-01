Какой будет погода 2 апреля в Костанае и области

2 апреля в Костанайской области местами ожидается дождь, туман. Ветер юго-западный с переходом на западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Ночью +2…+7, на востоке области -1. Днем +5…+10, местами +18.

В Костанае ожидается погода без существенных осадков. Днем порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +6…+8.

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