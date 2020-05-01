Какой будет погода 2 мая в Костанае и области

COVID-2019 в Казахстане
3574 - зарегистрированно
899 - выздоровевших
25 - летальных случаев
50 - в Костанайской области
2 мая в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с.
Ночью +8…+13, днем +19…+23.
В Костанае ожидается переменная облачность.
Температура воздуха ночью +10…+14, днем +17…+23 градусов.
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