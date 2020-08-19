Какой будет погода 20 августа в Костанае и области

20 августа в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, шквал, возможен град. Ветер западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха +7…+12, днем +16…+21 градусов, на севере области +13.
В Костанае переменная облачность, днем дождь.
Ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18.
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COVID-2019 в Казахстане
103571 - зарегистрированно
86286 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3290 - в Костанайской области