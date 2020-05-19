Какой будет погода 20 мая в Костанае и области

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COVID-2019 в Казахстане
6751 - зарегистрированно
3515 - выздоровевших
35 - летальных случаев
98 - в Костанайской области
20 мая в Костанайской области ожидается дождь, местами сильный. Возможен град, гроза, шквал. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Ночью +5…+10, на юге области +13, днем +13…+18 градусов.
В Костанае переменная облачность. Днем дождь, гроза. Температура воздуха ночь. +7…+9, днем +12…+14.
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