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Какой будет погода 21 апреля в Костанае и области

21 апреля в Костанайской области ночью местами ожидается небольшой дождь, местами туман. Ветер восточный 9-14 м/с, сообщает alau.kz

Температура воздуха ночью +3…+8, местами +11. Днем +18…+23, на юге области +26.

В Костанае ожидается дождь. Ночью +5…+7, днем +21…+23 градусов.

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