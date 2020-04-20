Какой будет погода 21 апреля в Костанае и области

21 апреля в Костанайской области ночью местами ожидается небольшой дождь, местами туман. Ветер восточный 9-14 м/с, сообщает alau.kz
Температура воздуха ночью +3…+8, местами +11. Днем +18…+23, на юге области +26.
В Костанае ожидается дождь. Ночью +5…+7, днем +21…+23 градусов.
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