Какой будет погода 21 марта в Костанае и области

21 марта в Костнайской области временами ожидаются осадки: мокрый снег, дождь, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.

Температура воздуха ночью -2…-3, местами -5. Днем 0…+5, местами +8.

В Костанае облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью 0…-2, днем +1…+3 градуса.

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