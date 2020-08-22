Какой будет погода 23 августа в Костанае и области

22 августа в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, возможен град.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20, на юге области +25 градусов.
В Костанае переменная облачность. Днем ожидается дождь, град.
Температура воздуха ночью +9…+11, днем +18…+20 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
104313 - зарегистрированно
89712 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3325 - в Костанайской области