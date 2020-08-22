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Какой будет погода 23 августа в Костанае и области

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22 августа в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, возможен град.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20, на юге области +25 градусов.

В Костанае переменная облачность. Днем ожидается дождь, град.

Температура воздуха ночью +9…+11, днем +18…+20 градусов.

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