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Какой будет погода 23 декабря в Костанае и области

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23 декабря в Костанайской области  ожидается переменная облачность, местами снег и туман. Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -15…-20 градусов, на юге области -26. Днем -7…-12, на юге -15 градусов.

В Костанае ожидается погода без существенных осадков. Ночью -16…-18 градусов, днем -7…-9.

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