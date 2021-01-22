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Какой будет погода 23 января в Костанайской области

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23 января в Костанайской области местами ожидается снег, туман, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -25…-30 градусов, местами -33. Днем -22…-27, на юге области -19 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Ночью -26…-28 градусов, днем -22…-24 градуса.

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