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Какой будет погода 24 ноября в Костанае и области

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24 ноября в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман. Ветер южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -12…-17 градусов, местами -20. Днем -2…-7 градусов, на востоке области -10.

В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -15…-17 градусов, днем -5…-9

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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