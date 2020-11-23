Какой будет погода 24 ноября в Костанае и области

24 ноября в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман. Ветер южный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -12…-17 градусов, местами -20. Днем -2…-7 градусов, на востоке области -10.
В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -15…-17 градусов, днем -5…-9
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области