Какой будет погода 26 августа в Костанае и области

26 августа в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, туман. Ветер юго- западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью +10…+13, на юге области +18 градусов. Днем +22…+27 градусов, на юге области +30.
В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25.
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COVID-2019 в Казахстане
104902 - зарегистрированно
93405 - выздоровевших
1523 - летальных случаев
3356 - в Костанайской области