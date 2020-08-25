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Какой будет погода 26 августа в Костанае и области

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26 августа в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, туман. Ветер юго- западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+13, на юге области +18 градусов. Днем +22…+27 градусов, на юге области +30.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25.

 

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