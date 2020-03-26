Какой будет погода 27 марта в Костанае и области

27 марта в Костанайской области ожидается погода без осадков, местами туман, сообщает alau.kz
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 18 м/с.
Температура ночью 0…-5, местами -8. Днем 0…+5, местами +8.
В Костанае без осадков. Ночью -3…-5, днем +2…+4.
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