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Какой будет погода 27 марта в Костанае и области

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27 марта в Костанайской области ожидается погода без осадков, местами туман, сообщает alau.kz

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 18 м/с.

Температура ночью 0…-5, местами -8. Днем 0…+5, местами +8.

В Костанае без осадков. Ночью -3…-5, днем +2…+4.

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