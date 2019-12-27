Какой будет погода 28 декабря в Костанае

28 декабря в Костанайской области облачно, местами небольшие осадки в виде тумана и гололеда. Ветер восточный и северо-восточный 9-14 м/с, местами ночью 18 м\с, сообщает alau.kz

«28-го и 29-го декабря мы будем находится в Южном циклоне»,- сообщила «Алау» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Температура воздуха по области ночью -8…-13, местами -5 градусов. Днем -5…-10, местами -2 мороза.

В Костанае облачно, небольшие осадки в виде гололеда. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью -8…-10, днем -5…-7 градусов.