Какой будет погода 28 декабря

В центре и на юге области снег, низовая метель.
На севере области туман.
Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 8-13, на севере области 17-22 мороза, днем 5-10, на севере области 15 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью и днем 8-10 мороза
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области