Какой будет погода 28 декабря

В центре и на юге области снег, низовая метель.

На севере области туман.

Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13, на севере области 17-22 мороза, днем 5-10, на севере области 15 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем 8-10 мороза

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.