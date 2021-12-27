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Какой будет погода 28 декабря

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В центре и на юге области снег, низовая метель.

На севере области туман.

Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13, на севере области 17-22 мороза, днем 5-10, на севере области 15 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью и днем 8-10 мороза

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