Какой будет погода 28 мая в Костанае и области

фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
9304 - зарегистрированно
4746 - выздоровевших
37 - летальных случаев
131 - в Костанайской области
28 мая в Костанайской области утром и днем местами ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на южный 9-14 м/с, местами порывы 18 м/с.
Температура воздуха ночью +10…+15, на юге +18. Днем +25…+30, на юге области +35 градусов.
В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью +12…+14, днем +27…+29 градусов.
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