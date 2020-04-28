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Какой будет погода 29 апреля в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

3019 - зарегистрированно

754 - выздоровевших

25 - летальных случаев

43 - в Костанайской области

29 апреля в Костанайской области местами ожидается дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Ночью в области +5…+10 градусов, днем +12…+17, на юге области +20 градусов.

В Костанае днем ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит +6…+8, днем +15…+17 градусов.

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