Соцподдержку в Казахстане могут пересмотреть: часть мер предлагают объединить

В Казахстане рассматривают возможность объединения и систематизации отдельных мер социальной поддержки, которые предоставляются на местном уровне. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на запрос LS.
Потребность семей в помощи планируют оценивать с использованием цифровой карты семьи. Её данные позволяют учитывать как социальное, так и материальное положение граждан.
По информации ведомства, работа направлена на упрощение порядка предоставления поддержки и сокращение дублирующих процедур.
Какие именно выплаты затронут изменения, пока не уточняется. Параметры, количество получателей и финансовые расчёты определят по итогам проработки.
Проекты нормативных правовых актов сейчас проходят согласование. В Минтруда пообещали разъяснить принятые решения после согласования и утверждения документов.
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