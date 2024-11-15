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Соцподдержку в Казахстане могут пересмотреть: часть мер предлагают объединить

— Сегодня, 12:21
Изображение для новости: Соцподдержку в Казахстане могут пересмотреть: часть мер предлагают объединить

pixabay.com


В Казахстане рассматривают возможность объединения и систематизации отдельных мер социальной поддержки, которые предоставляются на местном уровне. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на запрос LS.

Потребность семей в помощи планируют оценивать с использованием цифровой карты семьи. Её данные позволяют учитывать как социальное, так и материальное положение граждан.

По информации ведомства, работа направлена на упрощение порядка предоставления поддержки и сокращение дублирующих процедур.

Какие именно выплаты затронут изменения, пока не уточняется. Параметры, количество получателей и финансовые расчёты определят по итогам проработки.

Проекты нормативных правовых актов сейчас проходят согласование. В Минтруда пообещали разъяснить принятые решения после согласования и утверждения документов.



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