Соцподдержку в Казахстане могут пересмотреть: часть мер предлагают объединить





В Казахстане рассматривают возможность объединения и систематизации отдельных мер социальной поддержки, которые предоставляются на местном уровне. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на запрос LS.

Потребность семей в помощи планируют оценивать с использованием цифровой карты семьи. Её данные позволяют учитывать как социальное, так и материальное положение граждан.

По информации ведомства, работа направлена на упрощение порядка предоставления поддержки и сокращение дублирующих процедур.

Какие именно выплаты затронут изменения, пока не уточняется. Параметры, количество получателей и финансовые расчёты определят по итогам проработки.

Проекты нормативных правовых актов сейчас проходят согласование. В Минтруда пообещали разъяснить принятые решения после согласования и утверждения документов.

В Костанайской области полицейские спасли несовершеннолетнюю из ледяной воды В ночь с 26 на 27 октября в Аркалыке сотрудники полиции спасли несовершеннолетнюю девушку, оказавшуюся...