Сильный снег, метель и морозы до −18: прогноз погоды по Казахстану на 24–26 октября





Атмосферные фронты принесут в ряд регионов Казахстана осадки, преимущественно снег. На востоке и юго-востоке 24 октября прогнозируются сильный снег и метель.

Осадки ожидаются на севере и юго-востоке страны, 24 октября — на востоке, а 24 и 26 октября — в Карагандинской области. В Мангистауской области пройдёт небольшой дождь, днём возможны гроза и пыльная буря.

На западе, северо-западе и в области Ұлытау сохранится преимущественно сухая погода. По республике прогнозируются туманы, на севере, востоке и в центре — гололёд. На юге и юго-востоке ночью ожидаются заморозки до −1…−8 градусов.

На западе днём воздух прогреется до +11…+18 градусов. На севере ночная температура повысится с −4…−10 до 0…+5 градусов, дневная — с +2…+7 до +6…+11.

В центре ночью ожидается −2…−10 градусов, днём постепенно потеплеет с 0…+5 до +5…+12. На востоке ночью прогнозируется −5…−10 градусов, в горных районах — до −13…−18. Днём температура составит от −5 до +5 градусов.

На юге днём ожидается +8…+15 градусов. На юго-востоке дневная температура повысится с +2…+7 до +6…+12, в горах сохранится морозная погода: −1…−6 градусов.

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