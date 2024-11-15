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В Костанайской области полицейские спасли несовершеннолетнюю из ледяной воды

— Сегодня, 10:27
Изображение для новости: В Костанайской области полицейские спасли несовершеннолетнюю из ледяной воды

pixabay.com


В ночь с 26 на 27 октября в Аркалыке сотрудники полиции спасли несовершеннолетнюю девушку, оказавшуюся в холодной воде после падения с моста.

В полицию обратилась её мать: женщина сообщила, что дочь ушла из дома и не вернулась. Сотрудники приступили к поискам. С помощью камер Центра оперативного управления удалось установить, что девушка находится на мосту. Туда направили патрульный экипаж.

Прибывшие полицейские обнаружили несовершеннолетнюю уже в воде. Для спасения они использовали трос, затем сами спустились в воду и вытащили девушку.

Спасённую доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. О случившемся сообщили матери.

Материал передали в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.



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