Полиция обходит дома и квартиры казахстанцев: проверки продлятся до 5 ноября





В Казахстане в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный дом» полицейские проверили порядка 249 тысяч жилых объектов, включая 12,5 тысячи арендных квартир, сообщает Polisia.kz.

Мероприятие началось 5 октября. Его цель — предупреждение правонарушений в жилом секторе и укрепление взаимодействия полиции с жителями.

За время проверок выявлено около девяти тысяч фактов проживания без регистрации. К административной ответственности привлекли 7 189 иностранных граждан. В органы полиции доставили 2 128 лиц без определённого места жительства.

Полицейские также проверили порядка шести тысяч граждан, состоящих на профилактическом учёте, и пресекли 1 511 нарушений.

Отдельное внимание уделили безопасности детей. Во время рейдов выявили 3 883 факта нахождения несовершеннолетних ночью без сопровождения взрослых. В центры адаптации поместили 396 подростков.

В Алматы за допуск несовершеннолетнего в кафе с нарушением установленных ограничений в отношении владельца заведения возбудили административное производство. Работу кафе приостановили на десять суток.

Для профилактики квартирных краж, интернет-мошенничества и других правонарушений сотрудники полиции распространили более 223 тысяч памяток. По стране состоялось свыше восьми тысяч встреч с населением, в которых участвовали почти 160 тысяч человек.

Через специальные QR-коды и чаты жители направили в полицию 2 693 обращения и предложения. По информации МВД, по каждому приняты меры реагирования.

Мероприятие «Безопасный дом» продлится до 5 ноября.

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