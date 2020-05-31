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Какой будет погода 1 июня в Костанае и области

COVID-2019 в Казахстане

10858 - зарегистрированно

5220 - выздоровевших

40 - летальных случаев

177 - в Костанайской области

1 июня в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза. Ветер северный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20, на юге области +23. Днем +25…+30, на юге +33.

В Костанае без осадков. Ветер днем с порывами 18 м/с. Ночью +17…+19, днем +28…+30 градусов.

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