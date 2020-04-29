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Какой будет погода 30 апреля в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

3105 - зарегистрированно

798 - выздоровевших

25 - летальных случаев

45 - в Костанайской области

30 апреля в Костанайской области ночью местами ожидается дождь, днем местами небольшой дождь, гроза, туман.

Ветер западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, порывы ветра 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5, на юге +8. Днем +12…+17, на западе области +20

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