Какой будет погода 30 апреля в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
3105 - зарегистрированно
798 - выздоровевших
25 - летальных случаев
45 - в Костанайской области
30 апреля в Костанайской области ночью местами ожидается дождь, днем местами небольшой дождь, гроза, туман.
Ветер западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, порывы ветра 23-28 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+5, на юге +8. Днем +12…+17, на западе области +20
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