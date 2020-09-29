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Какой будет погода 30 сентября в Костанайской области

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30 сентября в Костанайской области днем местами ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на востоке области -2 градуса. Днем +13…+18 градусов.

В Костанае ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +15…+17 градусов.

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