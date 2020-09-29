Какой будет погода 30 сентября в Костанайской области

30 сентября в Костанайской области днем местами ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на востоке области -2 градуса. Днем +13…+18 градусов.
В Костанае ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +15…+17 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области