Какой будет погода 31 декабря в Костанае и области

31 декабря в Костанайской области будет погода без осадков. На востоке области туман.



Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, на востоке области 25 мороза, днем 13-18, на юге области 9 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 14-16 мороза.

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