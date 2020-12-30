Какой будет погода 31 декабря в Костанае и области

31 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, днем местами снег, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью -28…-33, местами -36 градусов. Днем -20…-25, на юге области -17 градусов.
В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -28…-30 градусов, днем -20…-22 градуса.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области