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Какой будет погода 31 декабря в Костанае и области

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31 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, днем местами снег, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -28…-33, местами -36 градусов. Днем -20…-25, на юге области -17 градусов.

В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -28…-30 градусов, днем -20…-22 градуса.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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