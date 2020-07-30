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Какой будет погода 31 июля в Костанае и области

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31 июля в Костанайской области ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20, днем +29…+34 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Ночью +15…+17, днем +30…+32 градуса.

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