Какой будет погода 5 июня в Костанае и области

5 июня в Костанайской области будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10, на юге области +13 градусов. Днем +15…+20, на юге +23.

В Костанае без осадков. Ночью +6…+13, днем +18…+20 градусов.

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