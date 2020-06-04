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Какой будет погода 5 июня в Костанае и области

фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

12067 - зарегистрированно

6469 - выздоровевших

48 - летальных случаев

191 - в Костанайской области

5 июня в Костанайской области будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10, на юге области +13 градусов. Днем +15…+20, на юге +23.

В Костанае без осадков. Ночью +6…+13, днем +18…+20 градусов.

 

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