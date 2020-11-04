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Какой будет погода 5 ноября

5 ноября в Костанайской области будет облачно. Ожидается небольшой дождь, снег. Возможен гололед и туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -4…+1 градус. Днем +3…+8 градусов.

В Костанае ожидается погода без осадков. Днем туман.

Ночью 0…-2 градуса, днем +6…+8.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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