Какой будет погода 6 июня в Костанайской области

6 июня в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с.

Ночью +5…+10, на юге +13 градусов. Днем +20…+25, местами +28.

В Костанае малооблачно, осадков не будет. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +23…+25.

«Заморозков не ожидается, будет потепление. По прогнозу будущая неделя без осадков»,- сообщили в КФ РГП «Казгидромет».

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