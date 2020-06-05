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Какой будет погода 6 июня в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

12312 - зарегистрированно

6696 - выздоровевших

52 - летальных случаев

195(+4) - в Костанайской области

6 июня в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. 

Ночью +5…+10, на юге +13 градусов. Днем +20…+25, местами +28.

В Костанае малооблачно, осадков не будет. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +23…+25.

«Заморозков не ожидается, будет потепление. По прогнозу будущая неделя без осадков»,- сообщили в КФ РГП «Казгидромет».

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