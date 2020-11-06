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Какой будет погода 7 ноября в Костанайской области

фото из открытых источников

7 ноября в Костанайской области днем ожидается дождь, туман, гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. 

Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Костанае ожидается дождь. Ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7.

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