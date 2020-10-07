USD 429.46
EUR 505.82
RUB 5.48
  1. Home
  2. Новости
  3. Какой будет погода 8 октября в Костанайской области

Какой будет погода 8 октября в Костанайской области

Vinkmag ad

8 октября в Костанайской области ожидается погода без осадков, местами туман.

Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +3…+5.

В Костанае переменная облачность, осадков не будет. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Президент потребовал сделать ПЦР-тесты дешевле
Следующая новость

Последствия птичьего гриппа: в Костанае резко подорожали яйца