Какой будет погода 8 октября в Костанайской области

8 октября в Костанайской области ожидается погода без осадков, местами туман.

Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +3…+5.

В Костанае переменная облачность, осадков не будет. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7.

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