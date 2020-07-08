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Какой будет погода 9 июля в Костанае и области

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9 июля в Костанайской области ожидается дождь, гроза. Ветер восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17, на юге области +20. Днем +28…+33 градусов.

В Костанае переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32.

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