Какой будет погода 9 сентября в Костанае

9 сентября в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер юго- восточный с переходом на южный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8, на юге области +12 градусов. Днем +20…+25 градусов, на юге +28.

В Костанае осадков не будет. Ночью +6…+8 градусов, днем +21…+23.

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