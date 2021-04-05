Какой будет погода летом и осенью в Казахстане, рассказали синоптики

В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на всей территории республики. Количество осадков в апреле предполагается меньше нормы на большей части территории республики, около нормы – на большей части Алматинской, Акмолинской, Атырауской областей, на востоке Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юго-западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, в центре Костанайской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской области, больше нормы – на большей части Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на севере Костанайской области, в северо-западной половине Западно-Казахстанской области, на крайнем северо-востоке Алматинской области.

В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики,выше нормы на 1° — в Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на большей части Карагандинской, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской и на юго-западе Восточно-Казахстанской областей.

Количество осадков в мае предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы – в Северо-Казахстанской, Павлодарской, на севере Костанайской области, меньше нормы — в Кызылординской, на большей части Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей.

Начало лета ожидается в пределах нормы на большей части территории республики, на востоке и юго-западе страны будут преобладать дни с температурой выше климатической нормы на 1°, на крайнем северо-западе РК температура воздуха ожидается ниже нормы на 1°.

В июне количество осадков на большей части РК предполагаются меньше климатической нормы,около нормы -на большей части Карагандинской, Костанайской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, в горных и предгорных районах юга страны, больше нормы–в северной части Казахстана.

В июле средняя температура воздуха предполагается около нормы в восточной половине страны, выше климатической нормы на 1-2° на западе республики. В середине лета количество осадков ожидается меньше нормы в большинстве областей РК, около нормы–на севере, юго-востоке и на западе страны.

В конце лета средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° в Алматинской и в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской областей. Количество осадков в августе прогнозируется больше нормы на большей части территории страны, около нормы — в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, на большей части Туркестанской и Жамбылской областей, меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской областях.

Осенью 2021 г. средняя температура воздуха прогнозируется в пределах нормы на большей части РК, лишь в северо-западной половине республики выше нормы на 1°. В пределах нормы количество осадки ожидается на большей части страны, на северо-востоке РК-больше нормы, на западе республики- меньше нормы.

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