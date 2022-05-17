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Какой будет погода летом, рассказали в «Казгидромете»

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В июне осадков ожидается меньше нормы, а температура на половине территории Казахстана будет выше обычного.

В июне и июле температура в западной половине Казахстана прогнозируется выше нормы, в восточной – около нормы, сообщает informburo.kz со ссылкой на прогноз «Казгидромета» на грядущее лето.

В августе температура около нормы ожидается уже на большей части страны, кроме севера, где будет жарче обычного.

«В июне на большей части Казахстана количество осадков прогнозируется меньше нормы, несколько чаще дожди будут идти в северо-восточной части республики. В горных и предгорных районах юга и юго-востока количество осадков ожидается в пределах нормы. В июле и августе количество осадков на большей части страны предполагается около климатической нормы», – рассказали в гидрометцентре.

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