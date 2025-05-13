Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, какой будет погода этим летом в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По прогнозам синоптиков, в июне среднемесячная температура воздуха на большей части Казахстана ожидается в пределах нормы — от 17-20 градусов на севере и в центре до 23-25 градусов на западе страны. На юго-западе и крайнем юге будет жарче, чем обычно: на равнинной части — в среднем 24-28 градусов, максимальная температура будет достигать 45 градусов жары.
Осадки на западе и северо-востоке республики будут в пределах нормы, на остальной территории — преимущественно меньше нормы.
«В июле температура воздуха ожидается в пределах нормы, а на востоке и юго-востоке страны — на 1 градус выше климатической нормы. Осадки в основном прогнозируются в пределах многолетних норм, лишь на крайнем северо-западе, севере, юге и юго-востоке количество осадков ожидается выше нормы», — рассказал Ерлан Нысанбаев на заседании правительства.
В августе и сентябре обильных и продолжительных осадков не ожидается, среднемесячная температура воздуха на большей части страны будет на 1 градус выше климатической нормы.
Министр экологии уточнил, что прогноз на лето предварительный и еще будет корректироваться и дополняться.
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