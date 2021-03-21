Какой будет погода на Наурыз в Костанае и области

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Костанае ожидается температура ночью -4, днём -3 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.

Возможны осадки.

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