Какой будет погода в апреле, сообщили синоптики

Согласно прогнозам «Казгидромета», в апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части РК, около нормы – в Западно-Казахстанской, Атырауской, на большей части Актюбинской, на северо-западе Мангистауской и Костанайской областей.

Средняя за месяц в Костанайская области температура воздуха ожидается +5,2+9,8°С, что выше нормы на 1° на большей части. В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью до -1+4°С, на юге области до +9°С, днем до +7+12°С, на юге +17°С, передает inbusiness.kz

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +9+14°С, днем до +17+22°С. В третьей декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха ночью до -1+4°С, днем до +7+12°С, на юге области +15°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до +7+12°С, на севере +2°С, днем до +15+20°С, на юге области +24°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части, меньше нормы — на крайнем западе области. Дождь, мокрый снег ожидаются в середине первой декады, дождь прогнозируется часто во второй и третьей декадах. Ветрено.

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